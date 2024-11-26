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Госдума приняла закон о внеочередном получении жилья для военнослужащих

Госдума приняла закон о получении жилья вне очереди военными с детьми-инвалидами

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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Госдума приняла закон, который предусматривает внеочередное получение жилья для военнослужащих, имеющих ребенка-инвалида. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.

Закон предусматривает дополнение перечня категорий военных, имеющих право на получение жилья без очереди. В список вошли военнослужащие с детьми-инвалидами. Им будут предоставлять служебные помещения, а также жилые помещения в общежитиях или арендованные квартиры.

Кроме того, жилье смогут получать без очереди военные, которые были признаны негодными или ограниченно годными к воинской службе по состоянию здоровья, желающие продолжить участие в боевых действиях. В список входят также солдаты, которым было дано право на получение жилья руководителем федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа.

23 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, которым уточняется порядок предоставления жилья контрактникам, которые часть своей службы были иностранными гражданами. В документе указано, что если военный служил по контракту более 20 лет, но часть этого периода он был иностранным гражданином, его все равно признают нуждающимся в жилье.

Ранее Путин подписал закон о расчете военных пенсий.

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