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Путин подписал закон о порядке предоставления жилья контрактникам-иностранцам

Путин подписал закон о предоставлении жилья контрактникам, бывшим иностранцам

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Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым уточняется порядок предоставления жилья контрактникам, которые часть своей службы были иностранными гражданами. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

В документе указано, что если военный служил по контракту более 20 лет, но часть этого периода он был иностранным гражданином, его все равно признают нуждающимся в жилье. Такие же льготы касаются бывших иностранцев, завершивших службу по контракту из-за достижения предельного возраста пребывания в войсках.

Если военнослужащие в определенный период службы одновременно являлись военнослужащими иностранного государства, их общая продолжительность военной службы будет засчитываться, как два дня службы за один.

23 ноября Путин также подписал закон о списании просроченных кредитов участникам спецоперации.

Ранее Путин подписал закон о расчете военных пенсий.

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