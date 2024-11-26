Немецкий турист рассказал о положительном опыте общения с талибами

Путешественник из Германии Яннис, побывавший в 93 странах, в разговоре с Daily Mail назвал афганцев одними из самых гостеприимных людей в мире.

«Меня приглашали в дома, чтобы поужинать с местными жителями и попить вместе чаю. Даже талибы (организация запрещена в России) относились ко мне очень хорошо. Талибы хотят, чтобы приезжали туристы, поэтому они уверяют вас, что вы все время в безопасности», — рассказал 23-летний турист.

Яннис отметил, что многие люди не считают посещение Афганистана хорошей идеей, однако, по его словам, такое путешествие способствует личностному развитию и формированию собственной точки зрения на определенные вещи.

«Это создает воспоминания, которые вы никогда бы не создали, если бы остались дома», — сказал путешественник.

25 ноября афганский портал Alemarah сообщил, что секретарь Совбеза России Сергей Шойгу во время переговоров с афганским вице-премьером Абдулом Гани Барадаром Ахундом в Афганистане заявил о планах РФ исключить движение «Талибан» из «черного списка» террористов.

Позднее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, позволяющий исключить «Талибан» из списка запрещенных в России организаций.

Ранее в Кремле прокомментировали планы исключить «Талибан» из списка террористов.