В Госдуму внесли законопроект об исключении «Талибана» из списка запрещенных организаций

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий исключить «Талибан» (организация запрещена в России) из списка запрещенных в России организаций. Документ опубликован в базе системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициатива предполагает временное снятие запрета на деятельность организации, признанной в РФ террористической, «при наличии фактических данных о том, что такая организация <...> прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений». Запрет будет сниматься по решению суда на основании заявления генерального прокурора России или его заместителя.

При этом статус запрещенной может быть возвращен, если организация возобновит террористическую деятельность.

Накануне афганский портал Alemarah сообщил, что секретарь Совбеза России Сергей Шойгу во время переговоров с афганским вице-премьером Абдулом Гани Барадаром Ахундом в Афганистане заявил о планах РФ исключить движение «Талибан» из «черного списка» террористов.

В октябре помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что процесс исключения «Талибана» из списка террористических организаций близится к завершению.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

Ранее талибы выразили надежду на то, что при Трампе США исключат их из списка террористов.