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Шойгу заявил о планах России исключить Талибан из «черного списка»

Alemarah: Шойгу заявил о планах России исключить Талибан из списка террористов

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Во время своего визита в Афганистан секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о планах РФ исключить движение «Талибан» (организация запрещена в России) из «черного списка» террористов. Об этом сообщает афганский новостной интернет-портал Alemarah.

По информации портала, делегации России и Афганистана провели встречу в понедельник, 25 ноября.

На днях заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не намерена искусственно тормозить процесс снятия с «Талибана» статуса террористической организации. По его словам, этот шаг придаст положительный импульс российско-афганскому взаимодействию.

В октябре помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что процесс исключения «Талибана» из списка террористических организаций близится к завершению.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

Ранее талибы выразили надежду на то, что при Трампе США исключат их из списка террористов.

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