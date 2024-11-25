Шойгу заявил о планах России исключить Талибан из «черного списка»

Во время своего визита в Афганистан секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о планах РФ исключить движение «Талибан» (организация запрещена в России) из «черного списка» террористов. Об этом сообщает афганский новостной интернет-портал Alemarah.

По информации портала, делегации России и Афганистана провели встречу в понедельник, 25 ноября.

На днях заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не намерена искусственно тормозить процесс снятия с «Талибана» статуса террористической организации. По его словам, этот шаг придаст положительный импульс российско-афганскому взаимодействию.

В октябре помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что процесс исключения «Талибана» из списка террористических организаций близится к завершению.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

Ранее талибы выразили надежду на то, что при Трампе США исключат их из списка террористов.