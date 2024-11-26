В Кремле прокомментировали планы исключить «Талибан» из списка террористов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об исключении «Талибана» (организация запрещена в России) из списка террористических организаций еще не принято.

По словам представителя Кремля, речь идет о руководстве Афганистана — силах, которые удерживают власть в стране.

«Конечно, очень важно развивать с ними контакты, налаживать контакты, тем более, что это страна, которая находится в соседнем к нам регионе», — сказал Песков.

По его словам, как только будут приняты соответствующие решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций и как только они будут формализованы, российское руководство об этом сообщит.

25 ноября афганский портал Alemarah сообщил, что секретарь Совбеза России Сергей Шойгу во время переговоров с афганским вице-премьером Абдулом Гани Барадаром Ахундом в Афганистане заявил о планах РФ исключить движение «Талибан» из «черного списка» террористов.

Позднее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, позволяющий исключить «Талибан» из списка запрещенных в России организаций.

Ранее в Госдуме ответили, можно ли будет россиянам вступать в «Талибан».