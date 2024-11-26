В Курганской области будут штрафовать за склонение беременных к абортам

Курганская областная дума приняла закон, предусматривающий штраф за склонение беременных к искусственному прерыванию беременности на территории Курганской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной думы.

Закон предусматривает административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей за нарушение запрета склонения к аборту. При этом для должностных лиц штраф будет составлять от 20 000 до 50 000 рублей, а для юридических — от 100 000 до 200 000 рублей.

23 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри. За его нарушение гражданам грозит штраф в размере до 100 000 рублей, должностным лицам — до 200 000 рублей, юридическим лицам — до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. При этом за пропаганду в отношении несовершеннолетних размер штрафов увеличен вдвое.

17 ноября депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков призвал с детства внедрять в сознание россиян основы духовности и семейные ценности. Он высказался по поводу деторождения в связи с разработкой в регионе законопроекта о запрете к склонению к абортам.

Ранее депутат Госдумы заявил, что женщинам надо рожать, «пока рожалка работает».