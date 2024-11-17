Депутат Госдумы заявил, что женщинам надо рожать, «пока рожалка работает»

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков осудил аборты и призвал с детства внедрять в сознание россиян основы духовности и семейные ценности, передает Ura.ru.

Отмечается, что Ильтяков высказался по поводу деторождения в связи с разработкой в регионе законопроекта о запрете к склонению к абортам, который предусматривает штраф от 10 тыс. до 200 тыс. руб.

«Пока «рожалка» работает — делай, что велит тебе данное на земле. ... Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы», — сказал депутат.

На этом фоне сенатор от региона Сергей Муратов призвал не осуждать женщин, решивших сделать аборт. Он отметил, что ситуации бывают разные.

7 ноября губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что для решения демографического кризиса и увеличения рождаемости в России необходимо учесть два основных фактора — жилищный вопрос и национальную культуру. По его словам, в огромных многоэтажках с сотнями тесных квартир многодетные семьи не создаются, поэтому нужно строить малоэтажное, комфортное и просторное жилье. А в идеологическом плане Россия, с его точки зрения, не должна испытывать давления со стороны западных течений — таких, как чайлдфри.

Ранее в Китае решили платить за первый брак с невестой до 35 лет.