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Суд продлил арест троим фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Троим фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили срок содержания в СИЗО

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил срок заключения под стражей троим фигурантам уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение судьи.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Исмаилову Зубайдулло, Солиеву Умеджону, Хамидову Хусейну меру пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, до 1 марта 2025 года», — говорится в сообщении.

20 ноября арест продлили еще четырем фигурантам дела о теракте.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором планировалось провести выступление группы «Пикник».

В исполнении теракта подозреваются граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода. В пособничестве террористам обвиняют еще несколько человек.

2 ноября стало известно, что в деле о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что против родителей пошутившей над терактом в «Крокусе» девушки возбудили уголовное дело.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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