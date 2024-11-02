«Скрываются на Украине и в Турции»: в деле о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты Автоматы и боеприпасы исполнителям теракта в «Крокусе» предоставили баталхаджинцы

Новые фигуранты дела о теракте в «Крокусе», которые передали исполнителям оружие, могут состоять в баталхаджинской террористической организации. Участвовали в передаче автоматов и боеприпасов как минимум шестеро человек: один погиб, двоих арестовали, остальных объявили в розыск. Кроме того, правоохранители проверяют на причастность к теракту еще двух представителей боевого крыла баталхаджинцев*, один из которых скрывается на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Новые фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Московской области, передавшие исполнителям оружие, оказались членами баталхаджинской террористической организации. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, террористы долго искали оружие для нападения на концертный зал и вышли на баталхаджинцев (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева запрещена в РФ). Те передали им автоматы и патроны в селе Сурхахи в Ингушетии, после чего оружие вывезли в Москву.

Ранее о том, что в деле о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты сообщил «Комммерсантъ». По данным издания, это уроженцы ингушского селения Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев и Хаваж-Багаудин Алиев, а также Батыр Кулаев из Экажево.

По версии следствия, Медов, «системно» участвующий в незаконном обороте оружия, по просьбе таджиков достал четыре охолощенных автомата Калашникова, которые у себя дома переделал в боевые.

Его сообщник Кулаев передал своему земляку магазины для автоматов и патроны, которые и использовали террористы. После этого Аушев и Алиев доставили оружие и боеприпасы в тайники возле сел Экажево и Сурхахи, отправив их координаты заказчикам. Оружие оттуда забрали посредники, которые привезли в столицу четыре автомата, 68 магазинов и более двух тыс. патронов.

«Причем большая часть рожков перед отправкой была заряжена, а это, по версии следствия, подтверждает, что предполагаемые участники ингушского звена террористического сообщества знали, что их сообщники готовятся к настоящей бойне, что и произошло в итоге в Москве.

По показаниям фигурантов расследования, за оружие и боеприпасы им перечислили более 1 млн руб.», — говорилось в публикации.

Правоохранители задержали Медова и Аушева в Ингушетии, после чего суд отправил их в СИЗО. Их обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 5 ст. 222 УК РФ), а также взрывных устройств и взрывчатки (ч. 3 ст. 222.1). Свое участие в теракте баталхаджинцы отрицают. По их словам, работали они только с посредниками, поэтому не знали, где в итоге окажется оружие и как оно будет использовано. Двух других фигурантов — Кулаева и Алиева — задержать пока не удалось, их объявили в розыск.

РЕН ТВ при этом сообщает, что преступников, передавших террористам оружие, было не четверо, а как минимум шестеро. Кроме уже перечисленных «Ъ» баталхаджинцев, в розыск объявлен еще один обвиняемый. По данным телеканала, речь идет о мужчине по имени Амерхан Матиев. Шестой же злоумышленник погиб, когда пытался скрыться от сотрудников ГАИ. Baza пишет, что на тот момент он уже был в розыске за другое преступление.

Также правоохранители проверяют на причастность к теракту двух представителей организации — Ильяса Белхароева и Адама Белхароева, которые в данный момент скрываются на Украине и в Турции соответственно.

Что известно о баталхаджинцах

Баталхаджинцы — это религиозно-общинная группа последователей суфийского шейха Батал-Хаджи Белхороева, которая сосредоточена в современной Ингушетии. В 2020 году kp.ru писала, что группа насчитывает более 3 тыс. последователей. Управляют ей потомки шейха Белхороева — правнуки и праправнуки. У баталхаджинцев также есть боевое крыло, в 2023 году оно было внесено в список организаций, признанных в России террористическими.

По данным РЕН ТВ, все новые фигуранты, а также Адам и Ильяс Белхароевы, которых правоохранители проверят на причастность к теракту в «Крокусе», являются представителями боевого крыла баталхаджинцев.

«Ъ» пишет, что Джабраил Аушев ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК), но отсидел всего несколько месяцев. Хаваж-Багаудин Алиев же получил административное наказание за нарушение правил хранения оружия.

Что же касается Ильяса Белхароева, то его считают одним из лидеров террористической организации. Предполагается, что в начале своей карьеры Белхароев с сообщниками снабжал оружием боевиков на Северном Кавказе, а когда большую их часть ликвидировали, переключился на контрабанду из-за границы, в том числе из Таиланда. Ильяс вместе со своим братом Абдуллой стал отвечать за ресурсное обеспечение боевого крыла баталхаджинцев.

«Предполагается, что именно они установили криминальные связи в королевстве, в том числе с проститутками в ночных клубах, которым предложили дополнительный заработок от продажи оружия. Эскортницы, согласившись, за вознаграждение договаривались с клиентами о покупке боевого оружия, запрещенного к легальному гражданскому обороту в России, но разрешенного в Таиланде. Продавая свои пистолеты сообщницам контрабандистов, тайцы писали заявления о краже в полицию, а дамы передавали оружие «баталхаджинцам», — писал «Ъ».

После этого на съемных квартирах или в отелях оружие разбиралось, а его детали укладывались в различные электроприборы и почтой отправлялись в Россию. Такая схема действовала около пяти лет — до 2015 года. Тогда

Ильяс Белхароев переехал на Украину, где впоследствии вступил в добровольческий батальон имени Джохара Дудаева.

После его переезда схема стала выглядеть иначе: посылки с деталями оружия шли сначала к Белхароеву, а уже постом поступали в РФ через курьеров, в том числе украинцев.

Следствие полагало, что именно из полученного таким путем пистолета в 2019 году в Москве были застрелены глава Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат. При этом за контрабанду оружия Ильяс Белхароев был объявлен в розыск задолго до этого убийства, сообщал «Ъ». Однако арестовать его смогли только в 2021 году на Украине — по требованию Интерпола по запросу России. Несмотря на то, что в РФ его обвиняли в участии в террористическом сообществе, совершении террористического акта и перевозке оружия в составе организованной группы, Белхароева отпустили из СИЗО благодаря правозащитникам, которые сочли его преследование политически мотивированным. После этого розыск мужчины прекратил и Интерпол.

Второе же дело в отношении него возбудили в этом году — Белхароеву инкриминировали участие в террористическом сообществе и незаконном вооруженном формировании, которое противостоит российской армии со стороны Украины. Следствие посчитало, что он, используя свои возможности как одного из лидеров вирда (общины), участвовал в ресурсном, в том числе в финансовом, обеспечении батальона имени Джохара Дудаева, состоявшего в основном из выходцев из Чечни, ранее являвшихся участниками незаконных вооруженных формирований.

По данным РЕН ТВ и Baza, Адам Белхароев так же, как и Ильяс, попадал в поле зрения правоохранителей как лицо, причастное к контрабанде оружия. Однако в открытых источниках информации об этом, как и о трех других новых фигурантах дела о теракте в «Крокусе», нет.