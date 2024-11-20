Суд продлил арест пособникам теракта в «Крокусе»

Басманный суд Москвы удовлетворил запрос следственных органов и продлил арест четверым пособникам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» еще на три месяца, до 22 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в отношении Джумохона Курбонова, Якубджони Юсуфзоды, Назримада Лутфулло и Мухаммада Шарипзоды, которые обвиняются по части 3 статьи 205 УК РФ. Арест продлен до 22 февраля 2025 года», — озвучила решение судья Евгения Козлова.

Заседание прошло в закрытом режиме для публики и прессы.

Ранее суд также продлил арест восьми другим фигурантам дела до той же даты.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором планировалось провести выступление группы «Пикник». По данным Следственного комитета, для поджога преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. С тех пор арест продлевался несколько раз.

2 ноября стало известно, что в деле о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве суд вынес приговор мужчине, поджегшему мемориал жертвам теракта в «Крокусе».