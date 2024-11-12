Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Против родителей пошутившей над терактом в «Крокусе» девушки возбудили уголовное дело

Против родителей девушки, пошутившей над трагедией в «Крокусе», возбудили дело

close
Alexander Zemlianichenko/AP

В отношении родителей одной из двух девушек, смеявшихся над трагедией в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил РЕН ТВ в Telegram-канале.

«Родители не выполнили свои обязанности по воспитанию несовершеннолетней, которая вела антисоциальный образ жизни, употребляя алкоголь и наркотики», — сказал собеседник канала.

По данным РЕН ТВ, скандальное видео опубликовали 17-летняя и 18-летняя жительницы Владимирской области. Они извинились за ролик, который разместили, по их словам, в личной переписке.

Две девушки опубликовали в соцсетях видео, на которых заявили, что приехали к «Крокусу» на «сходку» с подписчиками и «будут устраивать теракт». Теперь СК проводит проверку по статье об оправдании терроризма, девушкам может грозить до семи лет лишения свободы. В Госдуме заявили, что поступок блогерш «выходит за рамки добра и зла» и призвали к общественному осуждению.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате нападения пострадали 550 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержали более десяти лиц.

Ранее экс-подполковник СБУ допустил причастность ВСУ к теракту в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами