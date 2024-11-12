Против родителей пошутившей над терактом в «Крокусе» девушки возбудили уголовное дело

В отношении родителей одной из двух девушек, смеявшихся над трагедией в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил РЕН ТВ в Telegram-канале.

«Родители не выполнили свои обязанности по воспитанию несовершеннолетней, которая вела антисоциальный образ жизни, употребляя алкоголь и наркотики», — сказал собеседник канала.

По данным РЕН ТВ, скандальное видео опубликовали 17-летняя и 18-летняя жительницы Владимирской области. Они извинились за ролик, который разместили, по их словам, в личной переписке.

Две девушки опубликовали в соцсетях видео, на которых заявили, что приехали к «Крокусу» на «сходку» с подписчиками и «будут устраивать теракт». Теперь СК проводит проверку по статье об оправдании терроризма, девушкам может грозить до семи лет лишения свободы. В Госдуме заявили, что поступок блогерш «выходит за рамки добра и зла» и призвали к общественному осуждению.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате нападения пострадали 550 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержали более десяти лиц.

Ранее экс-подполковник СБУ допустил причастность ВСУ к теракту в «Крокусе».