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Старейший мужчина в мире умер в возрасте 112 лет

Daily Mirror: старейший в мире мужчина умер в Британии в возрасте 112 лет

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Guinness World Records

В Великобритании в возрасте 112 лет скончался Джон Альфред Тиннисвуд, который был признан самым старым мужчиной в мире. Об этом сообщает британская газета Daily Mirror.

«Господин Тиннисвуд умер в понедельник [25 ноября] в доме престарелых в Саутпорте, Мерсисайд, где он жил», — говорится в статье.

По словам членов семьи британца, в последние дни жизни он был окружен «любовь и музыкой». Они назвали Тиннисвуда умным, смелым и решительным человеком, а также прекрасным собеседником и талантливым в математике.

Статус старейшего мужчины в мире перешел к Тиннисвуду после смерти предыдущего его обладателя, венесуэльца Хуана Висента Переса Моры в возрасте 114 лет.

Свое долголетие Тиннисвуд объяснял обычной удачей и заявлял, что не придерживался каких-либо диет и съедал по пятницам рыбу с жареным картофелем. Многие из повседневных дел он выполнял сам, следил за своими финансами, а также слушал по радио мировые новости. По мнению Тиннисвуда, главный совет в сохранении здоровья — соблюдать умеренность.

Ранее в Индии установили сразу два рекорда для Книги Гиннесса.

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