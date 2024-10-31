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В Индии установили сразу два рекорда для Книги Гиннеса

Times of India: на празднике Дивали установили два рекорда для Книги Гиннеса

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Rajesh Kumar Singh/AP

Сразу два достижения будут внесены в Книгу рекордов Гиннеса после праздника света Дивали в Индии. Об этом сообщает Times of India.

Первый рекорд заключается в том, что на празднике зажгли более 2,5 млн масляных ламп одновременно. Кроме того, максимальное в истории количество людей одновременно выполнили ритуал аарти, то есть совершили лампадами круговые движения в качестве подношения божествам света.

26 августа сообщалось, что представители Книги рекордов Гиннесса встретились с самым старым из живущих на Земле мужчин Джоном Альфредом Тиннисвудом. Ему исполнилось 112 лет. Мужчина сообщил гостям, что не придерживается каких-либо диет и съедает по пятницам рыбу с жареным картофелем. Отмечается, что многие из повседневных дел он выполняет сам, следит за своими финансами, а также слушает по радио мировые новости. По мнению Тиннисвуда, главный совет в сохранении здоровья — соблюдать умеренность.

Ранее в Индии мужчина 55 часов бил боксерский мешок и установил рекорд Гиннеса.

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