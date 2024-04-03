Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет

Житель Венесуэлы, самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора умер на 115-м году жизни. Об этом сообщила газета El Nacional.

Перес Мора родился 27 мая 1909 года в городе Эль-Кобре в Венесуэле и был девятым из десяти детей. У него самого 11 детей.

По данным газеты, Перес Мора проживал в доме на ферме в Сан-Хосе-де-Боливаре. Издание отметило, что мужчина скончался из-за респираторных осложнений. Он умер незадолго до своего 115-летия.

В начале февраля 2022 года Мора внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого старого мужчину в мире. Ему тогда было 112 лет и 253 дней и он обогнал испанца Сатурнино де ла Фуэнте Гарсию, который умер в 112 лет. Перес Мора объяснял свое долголетие постоянной работой, полноценным отдыхом, ранним сном и ежедневным употреблением стакана бренди. Газета отметила, что долгожитель хорошо питался, молился, пил воду и рано ложился спать.

Его уход из жизни прокомментировал президент страны Николас Мадуро. Он передал свои соболезнования семье долгожителя и жителям города Эль-Кобре, в котором Мора родился.

Ранее мировой рекордсмен в марафоне Келвин Киптум погиб в аварии в возрасте 24 лет.