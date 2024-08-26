Самый старый мужчина в мире отметил 112-летие

Самому старому живущему мужчине в мире Джону Альфреду Тиннисвуду исполнилось 112 лет. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Поздравить его в доме престарелых в английском Саутпорте, где он живет, пришли родные и друзья.

Также представители Книги рекордов Гиннесса в преддверии дня рождения Тиннисвуда встретились с ним, чтобы узнать о его самочувствии и настроении. Он рассказал, что не испытывает особых чувств в связи со своим возрастом и отметил, что видимо поэтому его и достиг.

Мужчина также сообщил, что не придерживается каких-либо диет и съедает по пятницам рыбу с жареным картофелем. Отмечается, что многие из повседневных дел он выполняет сам, следит за своими финансами, а также слушает по радио мировые новости. По мнению Тиннисвуда, главный совет в сохранении здоровья — соблюдать умеренность.

До этого сообщалось, что не стало самой старой из живущих на Земле людей — Марии Браньяс Мореры, ей было 117 лет.

Ранее 92-летняя американка стала самой пожилой рекордсменкой по водным лыжам в мире.