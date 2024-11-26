В «Азимуте» назвали причину возгорания самолета в Турции

Возгорание у пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье произошло в результате воспламенения вытекшего на бетон топлива из-за поломки топливного бака. Об этом сообщил исполнительный директор авиакомпании «Азимут» Эдуард Теплицкий в интервью ТАСС.

По его словам, на этом месте и происходило горение.

Других подробностей Теплицкий не привел.

Возгорание Sukhoi Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что причиной разлива и возгорания топлива самолета SSJ-100 в Анталье мог стать сильный удар борта о полосу.

Ранее раскрыли сумму ущерба от потери горевшего в Анталье самолета.