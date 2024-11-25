Раскрыта сумма ущерба от потери горевшего в Анталье самолета

Ущерб российской авиакомпании «Азимут» от потери горевшего в Анталье самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) может достигнуть 3 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник на страховом рынке.

«С учетом возраста — до 2-3 миллиардов рублей. Именно по имуществу, каско судна», — сказал источник.

Возгорание Sukhoi Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что причиной разлива и возгорания топлива самолета SSJ-100 в Анталье мог стать сильный удар борта о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что при возгорании российского самолета в Турции у пассажиров сгорел багаж.