В Екатеринбурге постоялица фонда не смогла разбудить ребенка после приема таблеток

В здании благотворительного фонда Екатеринбурга нашли шестимесячного ребенка, который не дышал. Об этом сообщает Ura.ru.

За некоторое время до произошедшего у мальчика поднялась температура, появились рвота и понос. Мать решила не обращаться к врачам и давала младенцу жаропонижающие.

Накануне родительница обнаружила ребенка без сознания в кровати. Приехавшие на место медики спасти пациента не смогли, каких-либо признаков насилия не обнаружено.

Известно, что россиянка столкнулась со сложными жизненными обстоятельствами, поэтому обратилась в фонд и на момент событий уже неделю проживала в организации.

До этого в Москве мать прибежала к соседке с окровавленным двухлетним ребенком, у которого на лице были заметны ссадины и гематомы. Россиянка попросила вызвать скорую помощь. При этом, находясь в квартире, женщина поинтересовалась у хозяйки, есть ли в доме спиртное. Мальчика спасти не удалось.

Ранее в Башкирии девочку, которая жаловалась на буллинг, забрали в больницу прямо из школы.