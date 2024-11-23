В Башкирии девочку, которая жаловалась на буллинг, забрали в больницу прямо из школы

В Башкирии школьница, страдающая от буллинга со стороны одноклассницы, оказалась в больнице по ее вине, пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, госпитализацией несовершеннолетней закончился конфликт между ученицами четвертого класса школы в селе Иглино. По словам отца пострадавшей, его дочь регулярно избивали, в том числе били по голове. На танцах девочка потеряла сознание и оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой.

«Я нахожусь в больнице, потому что меня била по голове одна девочка из моего класса. Я это не рассказывала два месяца родителям, потому что я боялась, что эта девочка расскажет об этом моим друзьям, и они не захотят со мной больше дружить. Но я все же рассказала, и она так и сделала, и у меня не осталось друзей», — поделилась школьница.

Ее отец утверждает, что учителя и администрация школы знали о ситуации, но не препятствовали буллингу. Кроме того, сотрудники образовательного учреждения, полагает мужчина, сами могли участвовать в травле и распускать слухи о его дочери. Он написал заявление в полицию, в школе ЧП пока не комментировали.

Ранее родители российских школьников, которые избивали и унижали девочку, поплатились в суде.