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Москвичка с потерявшим сознание сыном прибежала к соседке за выпивкой

МК: в Москве мать с окровавленным сыном ворвалась к соседке домой за спиртным

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Frank Roder/ Global Look Press

Жительница Москвы ворвалась к соседке вместе с сыном, который потерял сознание при странных обстоятельствах. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на Волгоградском проспекте. По данным источника, женщина попросила у соседки вызвать врачей. При этом на руках родительницы был двухлетний ребенок с ссадинами и гематомами на лице, из носа текла кровь. Что произошло с мальчиком, неизвестно.

«На вопросы, что случилось с крохой, мать не отвечала. Зато спросила, нет ли в доме спиртного, чтобы выпить», – сообщается в публикации.

Спасти пострадавшего приехавшим на место медикам не удалось.

Известно, что ранее ребенку делали операцию по пересадке кожи из-за того, что он вылил на себя кипяток и обжегся.

Местные жители назвали семью неблагополучной. Помимо пострадавшего, у женщины есть еще трое детей, отцом двоих из них стал ее нынешний сожитель. Мужчина был судим и несколько месяцев назад исчез. Сама родительница злоупотребляет алкоголем и часто приглашает к себе посторонних.

Ранее на Урале россиянин истязал и бросал на пол двухлетнюю дочь сожительницы.

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