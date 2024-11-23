В России увеличили ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2025 год, он будет составлять 22,5 года (270 месяцев). Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2021-2024 годах ожидаемый период выплаты такой пенсии составлял 22 года (264 месяца).

Из документа следует, что продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии установлена на основании статистической информации о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно. Это сделано согласно положениям методики оценки ожидаемого периода выплаты такой пенсии, утвержденной правительством РФ.

В ноябре член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что с 1 января 2025 года будут повышены пенсии как работающих, так и неработающих россиян.

По ее словам, страховая пенсия будет повышена на 7,3%. В случае, если это не будет соответствовать уровню инфляции, правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года.

Депутат также рассказала, что с 1 апреля 2025 года на 14,7% будет увеличена социальная пенсия.

Ранее были названы пять главных проблем российской пенсионной системы.