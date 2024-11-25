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В России предложили вдвое увеличить пенсии работающим пенсионерам

Союз пенсионеров: пенсия работающих россиян должна быть вдвое больше, чем сейчас

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AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Работающие пенсионеры в России должны получать пенсию почти вдвое больше, чем сейчас. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

Он отметил, что справедливый размер выплат для работающих россиян должен быть на том же уровне, что и для неработающих — минимум 35 тыс. рублей и не менее 40% от средней зарплаты на текущий момент.

«Первый вопрос, который здесь стоит задать, а почему люди остались дальше работать, а не ушли на заслуженный отдых? По результатам опроса, 74% респондентов продолжают трудиться по причине недостаточного размера пенсии, еще 23% стремятся материально помогать близким, остальные таким образом хотят оставаться в обществе. Согласно другому исследованию, более 60% работающих пенсионеров заявляют, что их пенсия не покрывает даже базовые потребности», — отметил Никитин.

По словам депутата, работающие пенсионеры — очень ценный ресурс для экономики: они обладают огромным опытом и знаниями, особенно это касается узких специальностей.

Согласно статистике Социального фонда, средняя пенсия у работающих россиян в 2024 году достигает 19,2 тыс. рублей, а у незанятых — 23,4 тыс. рублей.

Ранее в Союзе пенсионеров заявили, что пенсия в 62,5 тыс. руб. для Москвы была бы справедливой.

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