У издания «Собеседник» отозвана лицензия СМИ

У издания «Собеседник» (признано в РФ иноагентом) отозвана регистрация в качестве средства массовой информации. Такое решение принял Савеловский суд Москвы, сообщает ТАСС.

«Регистрация средства массовой информации — электронного периодического издания www.sobesednik.ru — от 24 декабря 2010 года признана недействительной», — пояснили в пресс-службе суда.

Основанием для этого стал иск Роскомнадзора.

Перед этим, в сентябре, Минюст РФ включил издание в реестр иноагентов. В министерстве утверждают, что «Собеседник» распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также выступал против специальной военной операции на Украине.

«Собеседник» ведет свою историю с 1984 года. Изначально это была одноименная полоса газеты «Комсомольская правда», затем ставшая отдельным СМИ.

24 июля Роскомнадзор потребовал лишить лицензии независимое саратовское издание «Свободные новости» из-за упоминания иноагентов без маркировки. В октябре Верховный суд прекратил деятельность издания.

Ранее суд лишил екатеринбургское издание It's My City лицензии.