Минюст пополнил список иноагентов

Минюст России внес в перечень иноагентов газету «Собеседник». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению Минюста, общество с ограниченной ответственностью «Собеседник-Медиа» (признан в РФ иностранным агентом) распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, по информации ведомства, издание публиковало информацию, направленную на формирование негативного образа Вооруженных Сил РФ, выступало против спецоперации на Украине и принимало участие в распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

В реестр иноагентов также были включены экс-депутат Совета народных депутатов Семилукского муниципального района Нина Беляева (признана в РФ иностранным агентом), председатель отделения партии «Яблоко» в Тульской области Владимир Дорохов (признан в РФ иностранным агентом), музыкант Михаил Ежов (признан в РФ иностранным агентом), бывший координатор московского отделения фонда «СПИД.Центр» Ярослав Распутин (признан в РФ иностранным агентом) и бывший координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов (признан в РФ иностранным агентом).

12 сентября стало известно, что в отношении журналиста Сергея Лойко (признан в РФ СМИ-иноагентом), вступившего в ряды территориальной обороны украинских войск, возбудили уголовное дело за отсутствие маркировок иноагента.

Ранее Госдума направила в Генпрокуратуру материалы о нарушающих закон иноагентах.