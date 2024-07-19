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Суд лишил екатеринбургское издание It's My City лицензии

Октябрьский суд Екатеринбурга лишил лицензии местное издание It's My City

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Shutterstock

Октябрьский суд Екатеринбурга постановил отозвать у редакции It's My City свидетельство о регистрации СМИ. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Журналисты отмечают, что поводом для этого стал иск Роскомнадзора, о котором ведомство не уведомило их и учредителя. Издание отмечает, что отсутствие лицензии не запрещает публиковать новости и тексты.

«Единственное, что мы теперь не сможем делать от имени редакции — это отправлять официальные запросы и посещать официальные мероприятия, где требуется аккредитация», — отметили там.

Отмечается, что медиа намерено продолжать свою работу.

До этого сообщалось, что российские законодатели намерены обсудить норму, обязывающую блогеров направлять сведения о себе в Роскомнадзор (РКН) при наличии у них 10 тысяч подписчиков. По словам источника РИА Новости, поскольку между собой уравниваются требования к операторам связи и требования к администраторам мессенджеров, то требование к последним тоже должно заключаться в верификации абонентов.

Ранее РКН потребовал от Google разблокировать российские YouTube-каналы.

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