Роскомнадзор потребовал лишить лицензии независимое саратовское издание «Свободные новости» из-за упоминания иноагентов без маркировки. Об этом сообщает информационный портал «Свободные».

Уточняется, что регулятор подал иск в Верховный суд с требованием прекратить деятельность сетевого издания «Информационное агентство «Свободные новости.FreeNews-Volga». Исковое заявление 23 июля получил учредитель медиа — издательский дом «Энергия».

На сайте суда информации об иске пока нет. По данным портала, Роскомнадзор инициировал иск по итогам направления двух предупреждений органа в адрес учредителя СМИ и редакции за упоминание журналиста Дмитрия Муратова (признан в РФ иностранным агентом) и экономиста Андрея Илларионова (признан в РФ иностранным агентом) без маркировки о статусе иноагента.

Согласно материалу портала, сайт «Свободных новостей» перестал быть доступен для пользователей в России ночью 10 апреля. При этом редакция не получила уведомлений о готовящейся внесудебной блокировке или требований удалить противоправный контент.

До этого Октябрьский суд Екатеринбурга постановил отозвать у редакции It's My City свидетельство о регистрации СМИ. Журналисты отмечали, что поводом для этого стал иск Роскомнадзора, о котором ведомство не уведомило их и учредителя.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать российские YouTube-каналы.