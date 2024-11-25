Путин ввел новую должность

Президент России Владимир Путин ввел должность своего спецпредставителя по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества, которую занял посол по особым поручениям МИД РФ Илья Рогачев. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

Рогачев на дипломатической работой с 1984 года. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2004-2009 годах являлся заместителем постоянного представителя при ООН в Нью-Йорке. С 2009 по 2019 год работал директором Департамента по вопросам новых вызовов и угроз. С июля 2019 года по сентябрь 2024 был послом России в Южно-Африканской Республике (ЮАР). В эти же годы работал по совместительству послом РФ в Королевстве Лесото.

25 ноября Путин также назначил вице-премьера России Виталия Савельева спецпредставителем президента по развитию международного транспортного коридора Север-Юг.

Ранее в Кремле рассказали, когда назначат нового посла России в США.