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Турция будет расследовать причины ЧП с российским самолетом в аэропорту Антальи

МАК: Турция будет расследовать причины пожара на борту Superjet в Анталье

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Турция будет расследовать причины пожара на борту российского Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в аэропорту Антальи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

МАК назначил уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании. Отмечается, что его проводит Центр расследования происшествий на транспорте министерства транспорта и инфраструктуры Турции (UEIM).

О возгорании на борту самолета Sukhoi Superjet 100 стало известно вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью и загорелся сразу после жесткого приземления в турецком аэропорту. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Никто из людей не пострадал, эвакуация была проведена по надувным трапам. По предварительным данным, причиной пожара мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее раскрыта сумма ущерба от потери горевшего в Анталье самолета.

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Пожар на борту SSJ-100 в Анталье
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