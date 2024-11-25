Стало известно, почему произошло возгорание SSJ-100 в Анталье

Возгорание самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», совершившего жесткую посадку в Анталье, произошло от искр, системы воздушного судна сработали штатно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

«Из-за сдвига ветра самолет очень жестко ударился о полосу. Системы Superjet сработали штатно, в том числе штатно отделились кронштейны левой стойки шасси», — рассказал он.

По словам источника, данная конструктивная особенность необходима, чтобы сохранить целостность топливных баков.

«Левый двигатель, судя по всему, задел полосу и начал терять топливо. Потом произошло возгорание — от искр, которые шлейфом летели за самолетом», — добавил он.

Возгорание Sukhoi Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что причиной разлива и возгорания топлива самолета SSJ-100 в Анталье мог стать сильный удар борта о полосу.

Ранее сообщалось, что при возгорании российского самолета в Турции у пассажиров сгорел багаж.