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В РПЦ назвали «верным и нужным» запрет приема детей мигрантов в школы

В РПЦ согласились с идеей запретить прием мигрантов в школы без знания языка

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Jake Warga/Global Look Press

Заместитель управления делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал «верной и нужной» инициативу о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка. Об этом священник написал в своем Telegram-канале.

«Инициатива, без сомнения, верная и нужная. Если она реализуется, то хотя бы освободит детей от ограничений «равнения на отстающего», — заявил архиепископ.

Он добавил, что основой законодательства «должна быть идея, идеология, принцип». По мнению священника, демографический принцип существования России состоит в «русском православном народе», который объединяет все народы страны.

Архиепископ также привел несколько цитат патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в частности о том, что присутствие людей другой культуры, языка и религии на территории России допустимо, и напомнил, что «непременным условием» должно быть «уважение к русскому народу, к русской культуре».

В марте патриарх Кирилл заявил, что россияне вправе требовать от мигрантов знания русского языка и уважительного отношения к традициям. Предстоятель Русской православной церкви отметил, что в самой миграции нет угрозы, она существует «в нежелании приезжих уважать культуру той страны, где они будут жить и работать».

В свою очередь председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты палаты парламента внесут на рассмотрение законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка.

Ранее российский омбудсмен предложила продлить детям мигрантов срок обучения в школах.

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