Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ГД предложили запретить брать в школы детей мигрантов, не знающих русский

В ГД внесут проект о запрете приема в школы детей мигрантов, не знающих русский

close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин заявил, что депутаты палаты парламента внесут на рассмотрение законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Володина, при зачислении в школы детей мигрантов депутаты предлагают предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения его владением.

«В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме», — отметил председатель ГД.

По его словам, вопрос также будет отражен в проекте постановления Госдумы, который депутаты намерены рассмотреть на пленарном заседании 20 ноября.

9 ноября агентство РБК сообщало, что детям мигрантов стало сложнее поступать в российские школы, поскольку сроки рассмотрения заявок значительно увеличились. По данным журналистов, это связано с проведением межведомственных проверок, инициированных министерством внутренних дел, которые требуют больше времени, чем раньше.

Ранее российский омбудсмен предложила продлить детям мигрантов срок обучения в школах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами