В ГД предложили запретить брать в школы детей мигрантов, не знающих русский

Председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин заявил, что депутаты палаты парламента внесут на рассмотрение законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Володина, при зачислении в школы детей мигрантов депутаты предлагают предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения его владением.

«В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме», — отметил председатель ГД.

По его словам, вопрос также будет отражен в проекте постановления Госдумы, который депутаты намерены рассмотреть на пленарном заседании 20 ноября.

9 ноября агентство РБК сообщало, что детям мигрантов стало сложнее поступать в российские школы, поскольку сроки рассмотрения заявок значительно увеличились. По данным журналистов, это связано с проведением межведомственных проверок, инициированных министерством внутренних дел, которые требуют больше времени, чем раньше.

Ранее российский омбудсмен предложила продлить детям мигрантов срок обучения в школах.