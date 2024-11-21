Суд арестовал двух украинцев за попытку попасть в Крым на надувной лодке

Суд арестовал двух украинцев за незаконное пересечение границы на надувной лодке. Об этом сообщили в пресс-службе Керченского городского суда Республики Крым.

«[Подозреваемые] используя для передвижения самоходное транспортное плавающее средство – надувную лодку, незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации», — говорится в решении суда.

Украинцы высадились в Крыму, где их задержали российские военные. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 января 2025 года.

Недавно Ростовский областной суд приговорил двух граждан Украины к 12 годам лишения свободы за шпионаж.

В октябре сообщалось, что Запорожский областной суд приговорил 45-летнего гражданина Украины Сергея Попова к 12 годам колонии по делу о шпионаже. Мужчина собирал сведения о расположении российской военной техники. После этого полученные данные он передавал украинской разведке.

Ранее гражданина Украины посадили на 4,5 года за планирование теракта в Ставрополе.