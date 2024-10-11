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В Запорожской области осудили украинца за шпионаж

В Запорожской области осудили мужчину за шпионаж в пользу Украины

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Запорожский областной суд вынес приговор в отношении 45-летнего гражданина Украины Сергея Попова по делу о шпионаже. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

Сообщается, что находясь в Акимовском районе области, он собирал сведения о расположении российской военной техники. После этого полученные данные он передавал украинской разведке.

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Незадолго до этого ФСБ задержала жителя Феодосии Республики Крым, который, как утверждает ведомство, фотографировал корабли Черноморского флота и передавал украинским спецслужбам их координаты.

1 октября сообщалось, что в Запорожской области задержали завербованного СБУ местного жителя, который передавал Украине данные о подразделениях российских военных, возбуждено дело по статье о шпионаже.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Калининграде сотрудников ГУР МО Украины за шпионаж.

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