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Гражданина Украины посадили на 4,5 года за планирование теракта в Ставрополе

Суд вынес приговор украинцу, собиравшемуся поджечь военкомат в Ставрополе

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Shutterstock

Гражданина Украины, который собирался поджечь военкомат в Ставрополе, отправили в колонию на 4,5 года. О решении Южного окружного военного суда сообщает «Интерфакс».

В 2022 году проживающий в Ставрополе Андрей Марценюк установил связь с сотрудником украинской разведки. Впоследствии куратор дал соотечественнику задание — поджечь здание местного военного комиссариата.

С этой целью Марценюк закупил компоненты для изготовления зажигательной смеси. После выполнения миссии мужчина планировал уехать из страны, но осуществить задуманное он не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ.

Марценюка обвинили в подготовке к совершению террористического акта и назначили наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы. Как уточняется, первые два года осужденный проведет в тюрьме, а затем продолжит отбывать срок в колонии строгого режима.

Ранее гражданку Украины, запустившую в небо флаг запрещенной организации, посадили на 12 лет.

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