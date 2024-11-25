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В ФМБА рассказали, скольким жителям Курской области оказана помощь

Скворцова: в ФМБА помогли 5,5 тысячам пострадавших в Курской области

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Руководитель Федерального медико-биологического агентства(ФМБА) России Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала, что на сегодняшний день медики оказали помощь 5,5 тысячам человек, пострадавших в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в 35 км от линии фронта был создан мобильный госпиталь на 118 коек.

«В первые недели, в сутки оказывалась помощь 300–400 раненым бойцам и проводилось в сутки до 60 операций на шести параллельно развернутых операционных. На сегодняшний день медицинская помощь в Курской области оказана более 5,5 тысячи человек», — поделилась Скворцова.

Она добавила, что медики прооперировали более трех тысяч человек, были эвакуированы более двух тысяч.

До этого Путин на встрече с руководителем ФМБА России Вероникой Скворцовой заявил, что внедрение российской вакцины от рака станет прорывом.

Ранее иммунолог рассказал об эффективности вакцины против рака легкого.

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