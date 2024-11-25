Путин назвал прорывом внедрение российской вакцины от рака

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероникой Скворцовой заявил, что внедрение российской вакцины от рака станет прорывом. Стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Скворцова рассказала президенту о работе над препаратом. По ее словам, через год онковакцина ФМБА может быть готова к применению.

В августе глава агентства сообщала, что вакцины разрабатываются для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы, которые являются одними из наиболее агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных новообразований.

Она отмечала, что препарат против колоректального рака уже прошел полный цикл доклинических исследований и готов к применению.

До этого директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Газете.Ru» рассказывал, что проведены первые испытания российской вакцины, созданной по универсальной технологии от всех видов рака, на мышах, и она показала хорошие результаты. После отработки технологии для каждого пациента с опухолью препарат будет создан индивидуально.

Ранее иммунолог рассказал об эффективности вакцины против рака легкого.