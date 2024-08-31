Иммунолог рассказал об эффективности вакцины против рака легкого

Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал об эффективности вакцины от рака легкого, которую недавно впервые получил 67-летний британец. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Крючкова, у новой терапии могут возникнуть определенные побочные эффекты, как и у любого серьезного препарата. Он добавил, что мРНК-вакцины в целом переносятся легче, чем химиотерапия или лучевая терапия.

Иммунолог рассказал, что курс вакцинации поначалу будет составлять не одну сотню тысяч долларов, но за счет массовости и развития технологий цена в будущем может снизиться, а доступность — повыситься.

До этого стало известно, что врачи начали испытывать первую в мире мРНК-вакцину против немелкоклеточного рака легких (НМРЛ) на людях. Исследование охватило семь стран мира.

Первая фаза клинических испытаний препарата под названием BNT116 стартовала в 34 медицинских центрах Великобритании, Венгрии, Турции, Германии, США и Польши. В испытаниях примут участие около 130 пациентов, находящихся на разных стадиях развития болезни.

Ранее стала известна дата начала испытаний российской вакцины от рака.