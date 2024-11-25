Названа сумма взятки по делу замглавы НИИ МГТУ имени Баумана

Сумма взятки по делу заместителя директора Научно-исследовательского института (НИИ) «Специальное машиностроение» МГТУ имени Н.Э. Баумана Андрея Борзова превышает 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сумма взятки по делу Борзова превышает 10 млн рублей», — сказано в сообщении.

Иных подробностей и обстоятельств дела не приводится.

В понедельник, 25 ноября, стало известно, что Басманный суд Москвы приговорил заместителя Андрея Борзова к 8,5 года заключения за получение взятки в особо крупном размере.

14 ноября сообщалось, что правоохранители задержали главу фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В Тверском суде Москвы сказали, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Ранее доцента российского вуза задержали по делу о получении взяток от студентов.