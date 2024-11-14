Главу фонда капремонта Московской области задержали по делу о крупной взятке

Правоохранители задержали главу фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Николов задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказал собеседник агентства.

В Тверском суде Москвы сказали, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Фонд капремонта был образован в октябре 2013 года. Он специализируется на ремонте и строительстве жилых и нежилых помещений. Николов стал главой организации в 2017 году. Известно, что в прошлом году прибыль фонда составила 1,4 млрд рублей — почти на 90% больше, чем в 2022 году.

13 ноября был задержан первый заместитель главы администрации городского округа Бронницы, расположенного в Московской области, по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, в июле 2021 года администрация Бронниц и некая производственно-техническая компания заключили муниципальный контракт на сумму более 158 млн рублей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Соглашение касалось выполнения работ по благоустройству территорий в районе озера Бельское. Впоследствии замглавы администрации потребовал от представителя организации, предоставившей свои услуги, передать ему 5% от общей суммы контракта. Чиновник посчитал, что ему полагаются деньги за то, что при выполнении работ компания не столкнулась ни с какими трудностями.

Ранее арестованного за взятку ректора ВГУ заподозрили в распространении порно.