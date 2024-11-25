Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, наиболее известный под псевдонимом Ким Дотком, на своей странице в соцсети X заявил, что перенес серьезный инсульт и сейчас восстанавливается под наблюдением медиков.

«Я восстанавливаюсь после серьезного инсульта. Лучшие специалисты в области здравоохранения помогают мне восстановиться. Я вернусь так скоро, как смогу. Пожалуйста, наберитесь терпения и молитесь за мою семью и за меня», — заявил он.

Последняя до сегодняшнего дня публикация Доткома была опубликована 6 ноября, в тот период он активно комментировал выборы президента США.

До этого Шмитц заявлял, что демократическая партия в США заслужила крах. По его словам, также нынешнее американское правительство несет ответственность за подрыв «Северного потока — 2», конфликт на Украине, ситуацию в секторе Газа и обвал экономики ЕС.

В конце октября Дотком заявил, что из Грузии в данный момент делают вторую Украину. По его словам, финансируемые США и Евросоюзом «неправительственные организации» скажут свое слово, мобилизовав людей на улицы, придерживаясь принципа: крикливое меньшинство должно отменить выборы.

Ранее Дотком спрогнозировал побег Зеленского с Украины.