Бизнесмен Дотком считает «крах» демократов на выборах в США заслуженным

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, наиболее известный под псевдонимом Ким Дотком, на своей странице в соцсети X заявил, что демократическая партия в США заслужила крах.

«Они украли выборы в 2020 году. Они разрушили экономику США», — заявил Шмитц.

По его словам, также нынешнее американское правительство несет ответственность за подрыв «Северного потока — 2», конфликт на Украине, ситуацию в секторе Газа и обвал экономики ЕС.

«Они лгали американцам без остановки. Они заслужили этот крах», — резюмировал он.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набрал минимум 277.

Кандидат от республиканцев уже объявил себя президентом. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп пообещал «не развязывать войн» в случае победы на выборах.