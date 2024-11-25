Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Остатки маткапитала получили более 120 тысяч семей в России

Котяков: остатки маткапитала получили уже 123 тыс. семей в России

close
Shutterstock

Остатки материнского капитала в размере до 10 тысяч рублей получили уже 123 тысячи российских семей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, пишет РИА Новости.

Подробности он рассказал на форуме «Семья. Россия. Сибирь. Мы», проходящем в Красноярске.

«В 2024 году мы запустили программу выдачи неиспользуемого остатка материнского капитала в том случае, если сумма не превышает 10 тысяч рублей», — сказал он.

Недавно депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что в России будет увеличиваться маткапитал и через три года он достигнет миллиона рублей.

С 1 февраля 2025 года выплаты также возрастут для всех получателей. Так, материнский капитал на первого ребенка составит 677 тыс. рублей, а на второго — 894 тыс. рублей.

Другую инициативу предложил депутат Госудумы Борис Чернышов. Он выдвинул идею расширить возможности использования материнского капитала, разрешив направлять его на оплату лечения детей и родителей

Ранее в Госдуме предложили ввести прогрессивный маткапитал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами