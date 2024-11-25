Остатки маткапитала получили более 120 тысяч семей в России

Остатки материнского капитала в размере до 10 тысяч рублей получили уже 123 тысячи российских семей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, пишет РИА Новости.

Подробности он рассказал на форуме «Семья. Россия. Сибирь. Мы», проходящем в Красноярске.

«В 2024 году мы запустили программу выдачи неиспользуемого остатка материнского капитала в том случае, если сумма не превышает 10 тысяч рублей», — сказал он.

Недавно депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что в России будет увеличиваться маткапитал и через три года он достигнет миллиона рублей.

С 1 февраля 2025 года выплаты также возрастут для всех получателей. Так, материнский капитал на первого ребенка составит 677 тыс. рублей, а на второго — 894 тыс. рублей.

Другую инициативу предложил депутат Госудумы Борис Чернышов. Он выдвинул идею расширить возможности использования материнского капитала, разрешив направлять его на оплату лечения детей и родителей

Ранее в Госдуме предложили ввести прогрессивный маткапитал.