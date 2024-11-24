В Госдуме анонсировали увеличение материнского капитала

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Парламентской газетой» сообщила, что в России будет увеличиваться маткапитал и через три года он достигнет миллиона рублей.

Бессараб пояснила, что размер выплаты на второго ребенка достигнет этой отметки уже через три года, если семья не получала материнский капитал при рождении первого ребенка.

С 1 февраля 2025 года выплаты также возрастут для всех получателей. Так, материнский капитал на первого ребенка составит 677 тыс. рублей, а на второго — 894 тыс. рублей.

До этого первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщала, что выплаты в размере прожиточного минимума на третьего и последующего ребенка до трех лет не окажут влияния на существующее единое пособие.

В начале ноября депутат Государственной думы от КПРФ Нина Останина заявила о необходимости ввести в России прогрессивный материнский капитал из-за того, что после пандемии коронавируса 2020 года российские семьи стали откладывать рождение второго ребенка. Она считает, что с рождением каждого последующего ребенка выплаты должны повышаться на 25%

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