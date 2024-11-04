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В Госдуме предложили ввести прогрессивный маткапитал

Депутат Останина заявила, что в РФ необходимо ввести прогрессивный маткапитал

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В России необходимо ввести прогрессивный материнский капитал из-за того, что после пандемии коронавируса 2020 года российские семьи стали откладывать рождение второго ребенка. Об этом заявила депутат Государственной думы от КПРФ Нина Останина в эфире радио «Говорит Москва».

Она отметила, что распространение материнского капитала на первого ребенка в какой-то мере застопорило рождение второго и последующих детей в российских семьях.

«Потому что маткапитал в 90% случаев расходуется на приобретение жилья. Вот вложили денежки в жилье, получив сертификат на первого ребенка, а дальше уже сели и подумали: ипотеку платить надо, можем потянуть второго? И 5% решили, не можем, и сократилось рождение вторых детей», — считает Останина.

Выход из ситуации, которую Останина назвала «непродуманным решением властей», депутат видит в введении прогрессивной шкалы материнского капитала — с рождением каждого последующего ребенка выплаты будут повышаться на 25%.

До этого в Минтруде сообщили об увеличении пособия по уходу за ребенком.

Ранее эксперт предложил справедливый размер пособия по уходу за ребенком.

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