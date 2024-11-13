Маткапитал предложили тратить на лечение

Депутат Госудумы Борис Чернышов предложил расширить возможности использования материнского капитала, разрешив направлять его на оплату лечения детей и родителей в случае отсутствия необходимых услуг по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). С такой просьбой он обратился к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, сообщает газета «Известия».

В обращении отмечается, что многие семьи в России сталкиваются с трудностями при оплате дорогостоящих медицинских услуг, особенно если речь идет о длительных терапевтических курсах или специализированной помощи. Чернышов подчеркнул, что разрешение использовать материнский капитал на лечение родителей и детей может снизить финансовую нагрузку на семьи и повысить доступность медицинских услуг. По его словам, здоровые родители смогут лучше заботиться о детях, что положительно влияет на их общее состояние. Депутат также предложил, чтобы Минздрав разработал перечень медицинских услуг, которые могут быть оплачены за счет маткапитала.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В ряде регионов России уже существует возможность использовать средства региональных маткапиталов на лечение детей. В Санкт-Петербурге, например, разрешено оплачивать ими лечение зубов и глаз, а в Ямало-Ненецком автономном округе, Ростовской и Томской областях — любые медицинские услуги по назначению врача.

В начале февраля в Госдуму вносился законопроект, предлагающий разрешить использование материнского капитала на платные медицинские услуги и лекарства по назначению врача, но он не получил поддержку правительства. В пояснении к отказу подчеркивалось, что в России гарантировано бесплатное предоставление медицинской помощи.

В 2025-2027 годах на программу материнского капитала в России планируется выделить около 1,7 трлн рублей. Также запланирована выплата остатка средств маткапитала, если он не превышает 10 тыс. рублей. Общие расходы «детского бюджета» превысят 10 трлн рублей.

Ранее в Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на учебу в автошколе.