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Появились подробности крушения грузового самолета в Литве

Reuters: в Литве не располагают данными о взрыве после падения самолета DHL

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jurgen_nauditt/X (ранее Twitter)

Центр по управлению кризисными ситуациями Литвы не располагает сведениями, согласно которым после крушения грузового самолета DHL произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Reuters.

Портал LRT со ссылкой на директора службы противопожарной защиты и спасения Ренатаса Пожелу сообщил, что при падении грузовое судно проскользило несколько сотен метров. По его данным, обломки самолета частично задели жилой дом.

«Возгорание произошло вокруг дома или в прилегающей к нему инфраструктуре. Дом был немного поврежден, но нам удалось успешно эвакуировать людей», — сказал Пожела.

Директор службы добавил, что в настоящее время пожар локализован.

Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение под Вильнюсом утром 25 ноября. Согласно информации FlightAware, борт летел в Литву из Лейпцига. Воздушное судно упало на двухэтажный жилой дом.

Пожела сообщил, что при крушении грузового самолета сотрудник DHL получил травмы, несовместимые с жизнью. Второго члена экипажа в настоящее время ищут спасатели среди обломков.

Ранее в Литве назвали причинe крушения грузового самолета.

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