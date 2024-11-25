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Стало известно, что при крушении самолета в Вильнюсе погиб член экипажа

Полиция Вильнюса: при крушении самолета DHL погиб член экипажа

При крушении грузового самолета DHL в Вильнюсе погиб не пилот, а член экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального комиссара полиции Ренатаса Пожелу.

По данным правоохранителей, одним из погибших является сотрудник компании DHL, находившийся на борту грузового самолета. Второго члена экипажа в настоящее время ищут спасатели среди обломков.

«Из кабины разбившегося самолета спасатели подняли двух пилотов, оба они живы», — поделился Пожела.

Он добавил, что один из пилотов находится в тяжелом состоянии.

До этого мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сообщил порталу LRT, что упавший самолет чудом не задел жилой дом.

По его словам, в доме проживают 12 человек, все они были эвакуированы.

Также telegram-канал Shot опубликовал кадры крушения грузового самолета DHL в Литве. Воздушное судно упало около 05:30 утра по литовскому времени (06:30 мск) на пересечении улиц Жирню и Лепкалнио.

Ранее пожар произошел в российском самолете при посадке в Турции.

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