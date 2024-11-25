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Более 90% территории России покрыло снегом

Синоптик Вильфанд: снег лежит на более чем 90% территории России

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Максим Богодвид/РИА Новости

Снег лежит на более чем 90% территории России, за неделю ситуация не поменяется. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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