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В России зафиксированы температурные аномалии

Вильфанд: в России фиксируются положительные аномалии температуры

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В России фиксируются положительные температурные аномалии, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На большей части территории страны температура по-прежнему существенно выше нормы, это обусловлено циклоническим влиянием, которое происходит в основном на европейской территории», — рассказал синоптик.

Он отметил, что «исключительно высокая температура» в Западной Сибири на 16°C выше нормы, на Урале — на 6-8°C. В Улан-Удэ и Орле были перекрыты абсолютные погодные максимумы. По словам Вильфанда, при такой высокой температуре в конце ноября осадки, как правило, выпадают в виде мокрого снега, что приводит к гололедице.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что активный балканский циклон «Каэтано» накроет столичный регион в субботу, 23 ноября, из-за чего в Москве наступит метеорологическая зима.

Ранее москвичам рассказали, когда наступит климатическая зима.

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